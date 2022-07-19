Эрик тен Хаг намекнул на желание видеть в «МЮ» Френки де Йонга

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, рассказывая о потенциальных новичках команды, намекнул на желание видеть в своём составе полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Однако нидерландский специалист не назвал имени своего соотечественника.

«Мы ищем футболиста, который может сыграть на позиции опорного полузащитника. На этой позиции не так много игроков, способных показывать тот уровень, который мы требуем. Если мы не сможем найти такого футболиста, то постараемся создать его из тех, кто может научиться играть на этой позиции. Нам нужен правильный игрок. У нас есть список, из которого мы выберем футболиста, обладающего нужной компетенцией для этой роли. Как только такой игрок появится, мы нанесём удар», — приводит слова тен Хага The Athletic.