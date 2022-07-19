Футболист, осуждённый за изнасилование, вернулся к тренировкам в «Сельте»

Футболист «Сельты» Санти Мина, приговорённый к четырём годам лишения свободы за изнасилование, вернулся к тренировкам в клубе. Игрок обратился к «Сельте» с помощью факса с просьбой о возвращении к тренировкам, поскольку приговор провинциального суда Альмерии ещё не окончательный, сообщает Mundo Deportivo.

Нападающий, которого «Сельта» безуспешно просила не возвращаться к тренировкам, чтобы не портить свой имидж, работал на поле вместе с Денисом Суаресом, Франко Серви и Джозефом Айду под руководством тренера по физподготовке Педро Докампо, так как остальная часть команды находится в турне по США.

1 июля «Сельта» предоставила ему дополнительный отпуск на 15 дней, чтобы избежать его возвращения в состав, и этот срок они пытались продлить после того, как Мина исключил возможность перехода в аренду в «Арис» из Салоники (Греция).

Напомним, футболист был обвинён в изнасиловании девушки, которое произошло в 2017 году. Девушка отказывалась вступать в интимную связь с Миной, но это не остановило игрока. После случившегося пострадавшая испытывает психологические проблемы.