«МЮ» в трёх матчах без Криштиану Роналду одержал три победы. Разница мячей: 11-2

Сегодня, 19 июля, «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» провели товарищеский матч. Встреча на «Мельбурнском крикетном стадионе» завершилась победой команды Эрика тен Хага со счётом 3:1. Отметим, что это третья игра «Манчестер Юнайтед» без форварда Криштиану Роналду, не полетевшего с командой на сборы. Без него манкунианцы во всех встречах одержали победы, а разница мячей в этих матчах составляет 11-2 в пользу команды португальца.
12 июля «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» (4:0), а через три дня отправил такое же количество мячей в ворота «Мельбурн Виктори» (4:1).
23 июля «Манчестер Юнайтед» проведёт следующий товарищеский матч. Соперником станет «Астон Вилла». 30 июля команда сыграет с мадридским «Атлетико», а 31-го — с «Райо Вальекано».
- 19 июля 2022
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