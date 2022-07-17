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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе защитника «Аякса» Мартинеса за € 67 млн

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе защитника «Аякса» Мартинеса за € 67 млн
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Защитник амстердамского «Аякса» Лисандро Мартинес стал игроком «Манчестер Юнайтед». Английский клуб на официальном сайте объявил о договорённости по переходу 24-летнего футболиста. Аргентинцу осталось пройти медосмотр, согласовать условия контракта и получить визу на работу в Великобритании.

Согласно заявлению «Аякса», сделка по переходу Мартинеса обойдётся «Манчестер Юнайтед» в € 67,37 млн, из которых € 57,37 — гарантированная выплата.

Мартинес стал игроком амстердамского клуба летом 2019 года. С тех пор защитник в 188 матчах забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. «Манчестер Юнайтед» тренирует Эрик тен Хаг, под руководством которого Лисандро выступал в «Аяксе» на протяжении всех трёх лет.

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