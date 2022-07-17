«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе защитника «Аякса» Мартинеса за € 67 млн
Поделиться
Защитник амстердамского «Аякса» Лисандро Мартинес стал игроком «Манчестер Юнайтед». Английский клуб на официальном сайте объявил о договорённости по переходу 24-летнего футболиста. Аргентинцу осталось пройти медосмотр, согласовать условия контракта и получить визу на работу в Великобритании.
Согласно заявлению «Аякса», сделка по переходу Мартинеса обойдётся «Манчестер Юнайтед» в € 67,37 млн, из которых € 57,37 — гарантированная выплата.
Мартинес стал игроком амстердамского клуба летом 2019 года. С тех пор защитник в 188 матчах забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. «Манчестер Юнайтед» тренирует Эрик тен Хаг, под руководством которого Лисандро выступал в «Аяксе» на протяжении всех трёх лет.
Новость по темеЭриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
- 17 июля 2022
-
18:16
-
18:09
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:53
-
17:51
-
17:46
-
17:44
-
17:38
-
17:36
-
17:34
-
17:29
-
17:27
-
17:27
-
17:15
-
17:13
-
17:11
-
17:06
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:28
-
16:25
-
16:22
-
16:18
-
16:13
-
16:05
-
15:55
-
15:33
Партнерский контент