Андрей Тихонов заявил о готовности сыграть матч-реванш ветеранов «Спартака» и «Зенита»
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов готов провести матч реванш-ветеранов с «Зенитом». В игре, которая состоялась 8 июля на стадионе «Петровский», победу одержали футболисты команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:0. Ранее предложение о возможном реванше высказал экс-вратарь красно-белых Александр Филимонов.
«Я бы с удовольствием ещё раз сыграл. От прошлой остались только приятные впечатления», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
51-летний Тихонов был футболистом «Спартака» с 1992 по 2000 год, а также в одном прощальном матче, состоявшегося в 2011 году. В 265 встречах Тихонов отличился 90 раз и 44 раза отдавал результативные передачи одноклубникам.
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