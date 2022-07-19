В Норвегии Сульшера назвали кандидатом на пост наставника женской сборной

Бывшего игрока и главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера называют в списке тех, кто может возглавить женскую сборную Норвегии.



После провального выступления национальной команды на женском чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Англии, уволился прежний главный тренер сборной, Мартин Шегрен.



Сульшер, уволенный из «Манчестер Юнайтед» 21 ноября прошлого года, с тех пор находится без работы.



«Почему нет? Работа в женской сборной — одна из самых привлекательных профессий в норвежском футболе», — считает эксперт NRK, бывший футболист, норвежец Карл-Эрик Торп.



Сборная Норвегии не вышла в плей-офф Евро, набрав на групповом этапе всего три очка. Единственную победу национальная команда одержала в матче с Северной Ирландией (4:1). Затем последовали разгромное поражение от Англии (0:8) и проигрыш в решающем матче с Австрией (0:1).

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