В Норвегии Сульшера назвали кандидатом на пост наставника женской сборной

Бывшего игрока и главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера называют в списке тех, кто может возглавить женскую сборную Норвегии.
После провального выступления национальной команды на женском чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Англии, уволился прежний главный тренер сборной, Мартин Шегрен.
Сульшер, уволенный из «Манчестер Юнайтед» 21 ноября прошлого года, с тех пор находится без работы.
«Почему нет? Работа в женской сборной — одна из самых привлекательных профессий в норвежском футболе», — считает эксперт NRK, бывший футболист, норвежец Карл-Эрик Торп.
Сборная Норвегии не вышла в плей-офф Евро, набрав на групповом этапе всего три очка. Единственную победу национальная команда одержала в матче с Северной Ирландией (4:1). Затем последовали разгромное поражение от Англии (0:8) и проигрыш в решающем матче с Австрией (0:1).
- 19 июля 2022
-
17:33
-
17:27
-
17:12
-
16:55
-
16:51
-
16:35
-
16:33
-
16:27
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:02
-
15:54
-
15:53
-
15:52
-
15:49
-
15:46
-
15:45
-
15:44
-
15:42
-
15:36
-
15:27
-
15:24
-
15:14
-
15:08
-
15:04
-
15:04
-
14:50
-
14:41
-
14:41
-
14:39
-
14:30
-
14:30
-
14:07
-
14:01