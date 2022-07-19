Эльдар Низамутдинов провёл 300-й матч за «Шинник»

Нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов провёл 300-й матч за ярославский клуб. Форвард появился в чёрно-синей футболке в юбилейный раз в матче с «Краснодаром-2». Об этом сообщает пресс-служба ярославцев.

41-летний Низамутдинов выступает за «Шинник» с 2011 года (с перерывом). Ранее он играл за такие известные клубы, как «Ротор», «Урал», «Арсенал» (Тула), «Балтика», «Химки», «Спартак», «Алания» и «Енисей».

Стоит отметить, что это был первый матч ярославцев под руководством главного тренера чёрно-синих Вадима Евсеева в Первой лиге. Специалист возглавил «Шинник» перед началом прошлого первенства ФНЛ-2. При нём команда играла только в третьей по силе лиге.

Следующая игра «Шинника» состоится 24 июля на выезде — ярославцы встретятся с «Акроном» из Тольятти.