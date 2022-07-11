«Ахмат» сыграл вничью с «Шинником» в товарищеском матче
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В товарищеском матче грозненский «Ахмат» встречался с ярославским «Шинником». Встреча прошла на стадионе «УТЦ Новогорск» в Химках и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Встреча проводилась в закрытом режиме. Ранее сегодня, 11 июля, «Ахмат» встречался с клубом «Строгино» и одержал победу со счётом 3:0. Голы за грозненский клуб забили футболисты Абубакар Иналкаев, Мохамед Конате и Саид Алиев. Игра с «Шинником» стала для «Ахмата» последней на предсезонном сборе.
Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнётся 15 июля. В матче первого тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Ахмат» сыграет с московским «Спартаком». Игра состоится 16 июля. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».
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