«ПСЖ» предложил Неймара «Манчестер Сити». Английский клуб отказался от трансфера

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар был предложен «Манчестер Сити», сообщает Le Parisien.



По информации источника, английский клуб отказался от возможности начать переговоры с «ПСЖ» и представителями Неймара о потенциальном трансфере. В «Манчестер Сити» не хотят приобретать бразильца, так как довольны своей атакующей линией. Также сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не хочет разбалансировать команду приходом такой звезды, как Неймар.



Ранее стало известно, что Неймар не входит в планы нового главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье.



Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2017 году, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер по-прежнему остаётся самым дорогим в истории футбола. В 144 матчах за парижскую команду форвард забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.