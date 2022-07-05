Идеальный выбор шейхов. Новый тренер «ПСЖ» должен осадить Месси, Мбаппе и Неймара

Кристоф Галтье – новый главный тренер «ПСЖ». 55-летний французский специалист сменил Маурисио Почеттино, который был отправлен в отставку прежде всего из-за неудачи в Лиге чемпионов. Издание Le Parisien сообщило, что парижский клуб выкупил Галтье у «Ниццы» за € 5 млн. Сумма «трансфера» могла быть в два раза больше, если бы Почеттино пошёл на уступки в вопросе компенсации за своё увольнение. Однако аргентинец категорически отказался разрывать контракт на менее выгодных условиях, поэтому «ПСЖ» выплатит ему € 15 млн (из этой суммы € 3 млн получат ассистенты Маурисио).

Кто же теперь будет управлять Килианом Мбаппе, Лионелем Месси, Неймаром и другими звёздами богатейшего клуба Европы? Кажется, шейхи сделали идеальный выбор. Да, Галтье – не самая известная фигура в мировом футболе. По крайней мере, его невозможно назвать распиаренным топ-тренером. Но специалист это, безусловно, успешный.

Вот 10 фактов о новом тренере «ПСЖ»:

*Галтье – уроженец Марселя, как и Зинедин Зидан, который был главным кандидатом для руководства «ПСЖ». В отличие от Зизу, Кристоф поиграл за «Марсель»: два сезона в начале карьеры и два – под занавес. Но центральный защитник не стал такой знаменитостью, как плеймейкер, он не дотянул даже до первой сборной Франции, хотя выиграл Евро-1988 с молодёжкой.

*Прежде чем начать самостоятельную тренерскую карьеру, Галтье 10 лет отработал помощником в разных командах и даже в разных странах: в «Марселе», «Арисе» (Греция), «Бастии», «Аль-Айне» (ОАЭ), «Портсмуте» (Англия), «Сошо», «Лионе» и «Сент-Этьене». Своё первое золото Лиги 1 в качестве тренера Кристоф выиграл, будучи помощником Алена Перрена в «Лионе» (сезон-2007/2008).

*«ПСЖ» – лишь четвёртый клуб Галтье как главного тренера. Интересно, что и «Сент-Этьен» в 2009 году, и «Лилль» в 2017-м он принимал по ходу сезона, когда эти команды занимали 18-е место и находились в зоне вылета. Оба раза Кристоф решал задачу выживания. За остальные семь лет с Галтье «Сент-Этьен» всегда входил в десятку и даже попадал в топ-4.

*Свой первый трофей в роли главного тренера француз выиграл в сезоне-2012/2013. «Сент-Этьен» взял Кубок лиги, победив в финале «Ренн» (1:0). Под руководством Галтье играла пёстрая компания. В основе на финальный матч были, в частности, Пьер-Эмерик Обамеянг (ныне игрок «Барселоны»), Курт Зума (тот самый защитник «Вест Хэма», который «прославился» избиением кота) и будущий игрок «Зенита» Йоан Молло. А победный гол забил Брандао, которого вы должны помнить по «Шахтёру».

С Молло и остальными своеобразными личностями тренер справлялся, хотя это было непросто. Однажды Кристоф заявил на пресс-конференции: «Я больше не надеюсь на Йоана. Почему? Потому что у него часто болит пах за день до матча. Поэтому я предпочитаю предвидеть!».

*В сезоне-2020/2021 «Лилль» Галтье стал, пожалуй, самой большой сенсацией европейского футбола. В борьбе за золото Лиги 1 «доги» обошли «ПСЖ» с Мбаппе и Неймаром. Это единственный случай за последние пять лет, когда парижане проиграли чемпионский титул. Кристоф построил очень крутую команду вместе со спортивным директором «Лилля» Луишем Кампушем, который сейчас пришёл в «ПСЖ» и позвал старого приятеля.

Кристоф Галтье Фото: Marco Luzzani/Getty Images

*Только в «Ницце» Галтье задержался всего на один сезон. При нём команда поднялась с девятого места на пятое в Лиге 1, причём ещё за два тура до финиша «орлята» отставали лишь на два очка от зоны Лиги чемпионов. Кроме того, «Ницца» дошла до финала Кубка Франции, где, правда, уступила «Нанту» (0:1).

*В последние годы Галтье стал настоящей занозой для «ПСЖ». В двух прошедших сезонах Лиги 1 его «Лилль» и «Ницца» не проиграли Парижу ни одного из четырёх матчей (две победы, две ничьих). Вдобавок в январе 2022-го «Ницца» выбила «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции, выиграв на «Парк де Пренс» по пенальти.

*В еврокубках Галтье пока не столь эффективен. Его «Лилль» в Лиге чемпионов сезона-2019/2020 потерпел пять поражений при одной ничьей в группе с «Челси», «Аяксом» и «Валенсией». Лучшее достижение в Лиге Европы – выходы в 1/16 финала с «Сент-Этьеном» (два раза) и «Лиллем» (один раз). Команды Кристофа уступали «Базелю», «Манчестер Юнайтед» и «Аяксу».

*По информации L’Equipe, Галтье в «Ницце» зарабатывал € 330 тыс. в месяц. Это в три с лишним раза меньше, чем Почеттино в «ПСЖ» (€ 1,1 млн). Однако с такой зарплатой Кристоф делил второе место в списке самых высокооплачиваемых тренеров Лиги 1 с Хорхе Сампаоли из «Марселя». По слухам, в «ПСЖ» Галтье тоже будет получать меньше, чем его предшественник-аргентинец.

*В феврале 2020-го Галтье раскритиковал брата нынешнего вице-капитана «ПСЖ» Преснела Кимпембе, который в грубой форме оскорбил тогдашнего тренера парижан Томаса Тухеля. Кристоф сказал в интервью: «Хочу поддержать Тухеля. Член семьи игрока позволил себе публично оскорбить его. Я позиционирую себя как тренер, и считаю этот конфликт очень серьёзным. Кое-кто должен больше пользоваться своими мозгами, чем телефонами». Теперь Кимпембе – его игрок.