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Сын Александра Гацкана стал игроком «Ростова»

Сын Александра Гацкана стал игроком «Ростова»
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Ряд игроков подписали свои первые профессиональные контракты с «Ростовом». Состав дончан пополнили Вадим Ливадов, Максим Радченко, Егор Грушин и Александр Гацкан-младший. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Все игроки — воспитанники клуба, они защищают цвета команды «Ростов-2007», тренерами которой являются Алексей Усманов и Александр Гацкан-старший.

Александр Гацкан провёл 11 лет в «Ростове». За это время он побывал с командой в Первом дивизионе, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА. Последний клуб Александра Гацкана — «Крылья Советов». Он присоединился к самарской команде в 2019 году. До этого Гацкан также защищал цвета «Рубина», челябинского «Спартака», московского «Спартака» и молдавского «Униспорт-Авто». С 2005 по 2018 год он вызывался в сборную Молдавии, провёл за неё 61 матч и забил пять голов. Гацкан завершил карьеру летом 2021 года.

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