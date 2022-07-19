Андрей Аксёнов возглавил сборную России U-15

Бывший тренер «Текстильщика» Андрей Аксёнов возглавил юношескую сборную России U-15. Об этом сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза (РФС). Сам специалист прокомментировал своё назначение.
«Располагаю всеми необходимыми данными о сборной, продолжаю изучать отдельных игроков. В ближайшее время буду посещать как тренировки, так и матчи команд ЮФЛ-3, в которой с этого года будут выступать футболисты 2007 года рождения. Выбрал для себя определённые ориентиры, впереди много интересной и любимой работы.
Хочется, чтобы у сборной был зрелищный и качественный футбол, который имел бы свой почерк и приносил результат. Но самое главное — дальнейший рост мастерства футболистов, у которых впереди большое будущее», — цитирует Аксёнова пресс-служба РФС.
- 19 июля 2022
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:43
-
18:32
-
18:28
-
18:23
-
18:08
-
18:00
-
17:59
-
17:51
-
17:45
-
17:33
-
17:27
-
17:12
-
16:55
-
16:51
-
16:35
-
16:33
-
16:27
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:02
-
15:54
-
15:53
-
15:52
-
15:49
-
15:46
-
15:45
-
15:44
-
15:42
-
15:36
-
15:27
-
15:24