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Андрей Аксёнов возглавил сборную России U-15

Андрей Аксёнов возглавил сборную России U-15
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Бывший тренер «Текстильщика» Андрей Аксёнов возглавил юношескую сборную России U-15. Об этом сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза (РФС). Сам специалист прокомментировал своё назначение.

«Располагаю всеми необходимыми данными о сборной, продолжаю изучать отдельных игроков. В ближайшее время буду посещать как тренировки, так и матчи команд ЮФЛ-3, в которой с этого года будут выступать футболисты 2007 года рождения. Выбрал для себя определённые ориентиры, впереди много интересной и любимой работы.

Хочется, чтобы у сборной был зрелищный и качественный футбол, который имел бы свой почерк и приносил результат. Но самое главное — дальнейший рост мастерства футболистов, у которых впереди большое будущее», — цитирует Аксёнова пресс-служба РФС.

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