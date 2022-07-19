Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин — о «Ференцвароше» в ЛЧ: Черчесов — очень опытный тренер, своего не упустит

Сёмин — о «Ференцвароше» в ЛЧ: Черчесов — очень опытный тренер, своего не упустит
Комментарии

Российский специалист Юрий Сёмин поделился мнением о перспективах «Ференцвароша» в Лиге чемпионов УЕФА. Главным тренером венгерского клуба является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.

«Отборочные игры, в которых команды борются за попадание в групповую стадию Лиги чемпионов, — это всегда тяжело. «Ференцварош» — лучшая команда Венгрии, а Станислав Черчесов — очень опытный тренер. Думаю, своего в Лиге чемпионов он не упустит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» сыграет со словацким «Слованом». Первая встреча команд состоится завтра, 20 июля, на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия).

«Ференцварош» — «Слован». Станислав Черчесов отставит шутки «Ференцварош» — «Слован». Станислав Черчесов отставит шутки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022