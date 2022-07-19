Александр Мостовой: не вижу выгоды в привлечении медийных команд к участию в Кубке России
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном приглашении клубов Медиалиги в Кубок России. Ранее сообщалось, что любительские команды «Амкал» и 2DROTS могут получить уайлд-кард для участия в розыгрыше Кубка.
«Скорее всего, смешивать медийно-любительский футбол с профессиональным — неправильно. Не вижу выгоды в привлечении медийных команд к участию в Кубке России», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее кандидат на пост президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что не видит никаких проблем в привлечении медийных команд к участию в Кубке страны. Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».
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