Александр Мостовой: не вижу выгоды в привлечении медийных команд к участию в Кубке России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном приглашении клубов Медиалиги в Кубок России. Ранее сообщалось, что любительские команды «Амкал» и 2DROTS могут получить уайлд-кард для участия в розыгрыше Кубка.

«Скорее всего, смешивать медийно-любительский футбол с профессиональным — неправильно. Не вижу выгоды в привлечении медийных команд к участию в Кубке России», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее кандидат на пост президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что не видит никаких проблем в привлечении медийных команд к участию в Кубке страны. Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».