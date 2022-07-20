Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагельсман: «Барселона» — единственный клуб без денег, который покупает любых игроков

Нагельсман: «Барселона» — единственный клуб без денег, который покупает любых игроков
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о феномене «Барселоны» после перехода польского нападающего Роберта Левандовского в каталонский клуб.

«Барселона» — единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает всех игроков, которых хочет. Я не знаю, как они это делают. Это как-то странно, какое-то безумие», — приводит слова Нагельсмана Sport Bild.

Напомним, ранее «Барселона» объявила о трансфере Левандовского за € 50 млн. Игрок подписал с клубом четырёхлетнее соглашение. Сумма отступных составляет € 500 млн.

Польский футболист играл в составе «Баварии» с 2014 года. За это время он принял участие в 375 матчах, в которых записал в свой актив 344 мяча и отдал 72 результативные передачи.

Новость по теме
«Барселона» объявила о трансфере Левандовского. Сумма отступных — € 500 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022