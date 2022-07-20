Нагельсман: «Барселона» — единственный клуб без денег, который покупает любых игроков

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о феномене «Барселоны» после перехода польского нападающего Роберта Левандовского в каталонский клуб.



«Барселона» — единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает всех игроков, которых хочет. Я не знаю, как они это делают. Это как-то странно, какое-то безумие», — приводит слова Нагельсмана Sport Bild.



Напомним, ранее «Барселона» объявила о трансфере Левандовского за € 50 млн. Игрок подписал с клубом четырёхлетнее соглашение. Сумма отступных составляет € 500 млн.



Польский футболист играл в составе «Баварии» с 2014 года. За это время он принял участие в 375 матчах, в которых записал в свой актив 344 мяча и отдал 72 результативные передачи.