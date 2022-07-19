«Барселона» объявила о трансфере Левандовского. Сумма отступных — € 500 млн
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски перешёл в «Барселону». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Сине-гранатовые заплатили € 45 млн + € 5 млн в качестве бонусов. Игрок подписал с клубом четырёхлетнее соглашение. Сумма отступных составляет € 500 млн.
Польский нападающий выступал за «Баварию» с 2014 года. За это время он принял участие в 375 матчах, в которых записал в свой актив 344 мяча и отдал 72 результативные передачи. Левандовски в воскресенье прибыл в Майами и встретился со своими новыми товарищами по команде. Новый нападающий «Барселоны» уже прошёл медицинское обследование.
«Барселона» заняла второе место в минувшем сезоне, «Бавария» стала чемпионом германского национального первенства.
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