Кински: всегда, в любом споре защищаю Россию

Экс-вратарь «Сатурна» из Раменского Антонин Кински рассказал об отношении к России, в которой провёл большую часть профессиональной карьеры.
«У меня взаимная любовь к России и к российским болельщикам. Все семь лет, проведённых там, остались в сердце. Много друзей, много знакомых, я познакомился со многими хорошими людьми. В том числе на базе в Раменском, от уборщиц и поварих до тренеров. Я всегда защищаю Россию в любом споре», – приводит слова Кински Metaratings.
В мае этого года Антонину Кински исполнилось 47 лет. Он приехал в Россию в 2004-м после выступлений за «Слован» (Либерец) и играл за «Сатурн» до конца 2010 года. В составе клуба из Раменского чешский голкипер провёл 200 официальных матчей во всех турнирах, 77 из которых – на ноль. За российский период карьеры у него набралось 202 пропущенных мяча.
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