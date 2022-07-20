Хосеп Гвардиола высказался о возможном переходе Неймара в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи о том, что французский «ПСЖ» предложил «горожанам» приобрести 30-летнего бразильского нападающего Неймара.
«Интерес «Манчестер Сити» к Неймару? Мне жаль, но это фейк. Это ложная информация. Неймар — невероятный игрок, и, судя по имеющейся у меня информации, он необычайно хороший парень. Но это неправильно. Каждое лето «Манчестер Сити», по слухам, собирается покупать 150 игроков…» — приводит слова Гвардиолы журналист Мартин Блекбёрн в «Твиттере».
Напомним, Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2017 году, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер по-прежнему остаётся самым дорогим в истории футбола. В 144 матчах за парижскую команду форвард забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Как футболисты шантажируют свои клубы при трансферах?
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