«Их пистолет был в метре от меня». Бакайоко выразил недовольство полицией Милана

27-летний французский полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко высказался о резонансном случае с проведением обыска сотрудниками правоохранительных органов в его автомобиле в центре Милана.

«Власти Милана сообщили, что обыск моей машины в центре города был ошибкой, и все мы должны понимать, что ошибки людям свойственно ошибаться, но у меня возникают вопросы к тому, как всё было произведено.

Почему не потребовали документы на машину, удостоверение личности? Пистолет сотрудников полиции был пистолет в метре от меня, они подвергли нашу жизнь опасности, и это лишь ошибка. Если бы я не выполнил их требования, что произошло бы дальше?» — приводит слова Бакайоко Milan Posts в «Твиттере», ссылаясь на видеообращение футболиста в одной из социальных сетей.

Полицейские были в шоке от задержания игрока «Милана» Бакайоко.

Напомним, Бакайоко выступает за «Милан» с августа 2021 года. Права на игрока принадлежат «Челси», итальянский клуб арендовал французского футболиста на два сезона с правом выкупа. Ранее Бакайоко уже был игроком «Милана» (также аренда из «Челси») в сезоне-2018/2019. В прошлом сезоне Тьемуэ вместе с клубом стал чемпионом Италии.