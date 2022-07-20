Мостовой: толкни Головина – он себя в обиду не даст. Этого не хватает нашей молодёжи

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о сложностях, которые испытывают молодые игроки, и рассказал, что им необходимо для адаптации в Европе.



«Многим нашим игрокам не хватает футбольной злости. Того, что нужно в Европе. Когда я в 21 год приехал в «Бенфику», вышел на тренировку, мне в ноги сзади въехали, причём на бутсах огромные шипы. Я удивился, а мне футболист в ответ говорит: «Что ты ждал? Я тут тоже хочу выступать». Головин уже возмужал в «Монако». Попробуй толкни его, он себя в обиду не даст. Вот этого не хватает молодёжи. Тому же Захаряну надо прибавить в мужественности, злости», – приводит слова Мостового RT на русском.



Напомним, Александр Мостовой – двукратный чемпион СССР с московским «Спартаком» (1987, 1989). Всего за столичный клуб он провёл 142 игры и забил 48 голов. Больше матчей в карьере он сыграл только за испанскую «Сельту» в период с 1996 по 2004 год. Также за рубежом Мостовой выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».