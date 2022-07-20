Кубо: «Реал» хочет побеждать в каждом матче. У нас есть шанс победить в Лиге Европы

Новобранец «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо высказался насчёт грядущего выступления в Лиге Европы.
«Глядя со стороны, я увидел очень молодую команду с большими амбициями и желанием побеждать в каждом матче, и я очень рад быть здесь. В прошлом году, будучи японцем, я видел, как два моих соотечественника выиграли Лигу Европы, и поскольку мы будем выступать там в нынешнем сезоне, то и у меня есть шанс сделать то же самое», — цитирует Кубо Marca.
Кубо перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Токио» на правах свободного агента. В позапрошлом сезоне японец выступал за «Хетафе» на правах аренды, а до этого провёл сезон в «Мальорке». В прошлом сезоне он вновь вернулся в аренду в этот клуб. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в € 7,5 млн. За сборную Японии футболист провёл 18 встреч.
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