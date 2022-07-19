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«Реал Сосьедад» объявил о переходе Кубо из мадридского «Реала»

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Кубо из мадридского «Реала»
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21-летний полузащитник сборной Японии Такефуса Кубо перешёл из мадридского «Реала» в «Реал Сосьедад» из города Сан-Себастьян, сообщает официальный сайт баскской команды.

Накануне поздно вечером он прибыл в Сан-Себастьян, чтобы завершить трансфер в новый клуб. В аэропорту его уже ожидали директор «Сосьедада» Роберто Олабе и главный селекционер команды Эрик Бретос.

Японский футболист завтра пройдет медицинское обследование, а после прохождения физических испытаний подпишет контракт с клубом и будет официально представлен новым игроком.

Ранее сообщалось, что права на игрока будут поровну принадлежать двум «Реалам». С клубом из Сан-Себастьяна Кубо подпишет контракт на пять лет, стоимость трансфера составит € 6,5 млн.

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