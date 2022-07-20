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Дортмундская «Боруссия» сделала предложение Суаресу в связи с болезнью Аллера

Дортмундская «Боруссия» сделала предложение Суаресу в связи с болезнью Аллера
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Уругвайский нападающий Луис Суарес может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Sky Germany.

По информации источника, руководство немецкого клуба уже обратилось с предложением к 35-летнему уругвайскому футболисту, который находится в статусе свободного агента. Дортмундская «Боруссия» ведёт активные поиски нового форварда в связи с серьёзным заболеванием нападающего Себастьена Аллера. Ранее у 28-летнего игрока была обнаружена опухоль яичка.

Два последних сезона Луис Суарес выступал за мадридский «Атлетико», с которым у нападающего истёк контракт 30 июня. Ранее нападающий защищал цвета «Насьоналя», «Гронингена», «Аякса», «Ливерпуля» и «Барселоны». С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.

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