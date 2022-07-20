«Енисей» решил проводить матчи в крытом манеже
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Красноярский «Енисей» принял решение проводить ближайшие домашние матчи Первой лиги в крытом манеже. Он вмещает в себя 3000 болельщиков. Кроме того, в пресс-службе красноярского клуба объяснили, почему команда решила не проводить матчи на «Центральном стадионе».
«Основной причиной является то, что поле на «Центральном стадионе» не позволит команде играть в контроль мяча и показывать комбинационный футбол, который нравится нашим болельщикам и делает нашу команду отличной от других команд в лиге», — говорится в сообщении пресс-службы «Енисея» в социальных сетях.
«Енисей» выступает в Первой лиге. В первом туре команда сыграла вничью с ульяновской «Волгой» на выезде – 1:1. Во втором туре клуб проведёт домашний матч с «Рубином».
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