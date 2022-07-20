Цифровой алгоритм рекомендации судей на матчи заработал в Первой и Второй лигах

Российский футбольный союз продолжает совершенствовать цифровую систему, которая автоматически рекомендует арбитров на матчи, сообщает пресс-служба РФС. Она уже работает в РПЛ и с нового сезона начала действовать в Первой и Второй лигах.



Алгоритм, разработанный совместно с Высшей школой экономики, учитывает рейтинг арбитров, категорию матча, регион, необходимость ротации – всего 30 параметров после обновления системы. Это на треть больше, чем в прошлом сезоне.



После обновления цифровой платформы РФС у каждого российского арбитра появится цифровой паспорт. В нём будет храниться информация о решениях, который каждый судья принимает в каждом матче. Например, количестве показанных и непоказанных карточек, назначенных или неназначенных пенальти. В профиле будут доступны видеофрагменты игры с участием арбитров и рассчитываться статистика работы судьи.