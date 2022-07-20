Президент «Лилля»: Ренату Саншеш этим летом перейдёт либо в «ПСЖ», либо в «Милан»

Президент «Лилля» Оливье Летанг подтвердил, что полузащитник Ренату Саншеш этим летом перейдёт либо в «ПСЖ», либо в «Милан».
«У Саншеша есть два хороших варианта, на него претендуют два топ-клуба. Он всё ещё с нами, потому что пока нет соглашения с клубами. Я могу сказать, что Ренату Саншеш уйдёт, но не знаю, какую команду он выберет. Он отправится либо в Париж, либо в Милан. Это всё, что я могу сказать», — заявил Оливье Летанг на пресс-конференции.
«ПСЖ» и «Милан» уже давно интересуются 24-летним португальским полузащитником, но ни один из клубов пока не смог полностью завершить сделку. Несмотря на то что «россонери» предложили «Лиллю» более высокую сумму, появились сообщения о том, что Саншеш ожидает, пока парижский клуб улучшит своё предложение.
Напомним, Саншеш перешёл в «Лилль» из мюнхенской «Баварии» в 2019 году. В минувшем сезоне португальский футболист принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, забил два гола и отдал пять результативных передач. С 2016 года Саншеш вызывается в национальную команду Португалии.
- 20 июля 2022
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