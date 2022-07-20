Станислав Черчесов почеканил мяч на тренировке «Ференцвароша». Видео

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов почеканил мяч на тренировке команды. 58-летнему российскому специалисту удалось несколько раз исполнить этот футбольный приём.
Станислав Черчесов чеканит мяч на тренировке «Ференцвароша»:
Сегодня, 20 июля, команде Черчесова предстоит сыграть в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА со словацким «Слованом». Встреча пройдёт на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — «Слован».
Матч обслужит испанская бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему будут помогать ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Пабло Гонсалес Фуэртес.
- 20 июля 2022
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