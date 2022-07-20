Стали известны подробности госпитализации Сергея Пиняева

Стали известны подробности госпитализации нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. После падения на тренировке Пиняев почувствовал боль и слабость, после чего был госпитализирован. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Нападающий был госпитализирован, ему был сделан рентген, который выявил пневмоторакс. В реанимацию футболист не попадал», – добавил собеседник «Чемпионата».

В минувшем сезоне Пиняев сыграл за «Крылья» в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 2025 года.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что нападающий был госпитализирован, ему был сделан рентген, который выявил пневматорокс, а в реанимацию футболист не попадал. Пневмоторакс – это скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к коллапсу лёгкого. Пневмоторакс может спонтанно появиться из-за травм или медицинского вмешательства