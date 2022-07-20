Российский талант Пиняев госпитализирован, но обошлось без реанимации. Что случилось? LIVE

📌 В прошлом сезоне Сергей принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. Три дня назад он неплохо проявил себя в игре 1-го тура нового розыгрыша РПЛ с «Оренбургом» (4:2). Вышел в основе, отбегал 77 минут, а в одном из эпизодов выдал классную передачу на Глушенкова, который просто не попал по мячу. Ранее Сергей несколько раз ездил на стажировку в академию «Манчестер Юнайтед». В 15-летнем возрасте установил рекорд ФНЛ, став самым юным футболистом в истории турнира.