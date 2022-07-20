Российский талант Пиняев госпитализирован, но обошлось без реанимации. Что случилось? LIVE

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев оказался в реанимации. Неприятную новость сообщили коллеги из «СЭ». Согласно их данным, у 17-летнего игрока возникли проблемы с лёгкими и его увезли в больницу после тренировки. Сообщается, что у игрока парализовало руку. Следим за дальнейшими событиями в режиме Live.
Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии футболиста
🙏 Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал о состоянии футболиста.
Сергей в нормальном состоянии. Ни в какой реанимации, как пишут, он не лежит. В хорошем состоянии на сегодняшний день. Завтра будет консилиум врачей, где всё решится. Ничего страшного нет. Он был в больнице на обследовании, завтра будет решение.
Заявление «Крыльев Советов» о состоянии Пиняева
👇 Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила о состоянии игрока. Никаких проблем с рукой у Пиняева нет. Реанимации, к счастью, тоже не было.
«Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба», — гласит заявление клуба.
Подробности госпитализации футболиста
🚑 Стали известны подробности госпитализации полузащитника. После падения на тренировке Пиняев почувствовал боль и слабость, после чего был госпитализирован. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Нападающий был госпитализирован, ему был сделан рентген, который выявил пневматорокс. В реанимацию футболист не попадал», – добавил собеседник «Чемпионата».
Известен диагноз Пиняева
❗ По информации «Чемпионата», у Пиняева диагностирован пневмоторакс. Это скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к коллапсу лёгкого. Пневмоторакс может спонтанно появиться из-за травм или медицинского вмешательства. Диагноз определяется по данным объективного обследования и рентгенографии органов грудной клетки.
💪 В октябре Пиняев оказался в числе лучших молодых футболистов мира.
🚑 Комментарий бывшего врача сборной России Юрия Василькова. Он назвал случай с Пиняевым чудовищным, но подчеркнул, что Сергей восстановится.
Такое очень редко бывает. Наверное, в футболе один случай на миллион, даже на миллиард. Чудовищный случай. У нас медицина подросла, одна из сильнейших в мире, думаю, помогут ему. Уверен, что Пиняев оклемается, но на это нужно время. У нас пожилые люди, у которых парализована половина тела, восстанавливаются на 100 процентов.
📌 В прошлом сезоне Сергей принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. Три дня назад он неплохо проявил себя в игре 1-го тура нового розыгрыша РПЛ с «Оренбургом» (4:2). Вышел в основе, отбегал 77 минут, а в одном из эпизодов выдал классную передачу на Глушенкова, который просто не попал по мячу. Ранее Сергей несколько раз ездил на стажировку в академию «Манчестер Юнайтед». В 15-летнем возрасте установил рекорд ФНЛ, став самым юным футболистом в истории турнира.
❗ Сообщается, что Сергею стало плохо после того, как ему в лёгкое через нос попала трава. Самое главное — пожелаем здоровья молодому футболисту!
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18:23Стал известен диагноз Сергея Пиняева Эксклюзив
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