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«Ротор» объявил о подписании двух футболистов

«Ротор» объявил о подписании двух футболистов
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Сегодня, 20 июля, волгоградский «Ротор» заключил контракты с двумя полузащитниками – Павлом Трифоновым и Алексеем Бутаревичем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Бутаревич подписал контракт с волгоградской командой по схеме «1+1», а Трифонов заключил соглашение на три года.

Павел Трифонов является воспитанником московского «Спартака». 18-летний футболист не провёл ни одного матча за основную команду красно-белых, он играл за дубль «Спартака». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Павла составляет € 50 тыс.

Бутаревич – воспитанник белорусского «Немана». Последним клубом Алексея было минское «Динамо». Transfermarkt оценивает стоимость Бутаревича в € 200 тыс.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Ротор» вылетел из ФНЛ (ныне – Первая лига) во Вторую лигу.

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