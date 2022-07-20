Источник: ЭСК признала верными все решения Безбородова в матче «Спартака» и «Ахмата»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала все решения арбитра Владислава Безбородова в матче «Спартака» и «Ахмата» верными. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, заседание ЭСК состоялось, комиссия признала правоту Безбородова по всем пяти спорным эпизодам, по которым обращался «Спартак».

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Напомним, «Спартак» в той игре играл в меньшинстве с 40-й минуты после удаления Мацея Рыбуса, заработавшего две жёлтые карточки за минуту.

Во втором тайме игрок грозненцев Юрий Журавлёв коснулся мяча рукой в своей штрафной площади, однако Владислав Безбородов не усмотрел в этом нарушения правил и не назначил пенальти в ворота «Ахмата».