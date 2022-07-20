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Сборные Англии и Испании объявили стартовые составы на матч 1/4 финала женского ЧЕ

Сборные Англии и Испании объявили стартовые составы на матч 1/4 финала женского ЧЕ
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Стали известны стартовые составы сборных Англии и Испании на матч 1/4 финала женского чемпионата Европы 2022 года. Команды сыграют на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Стартовый свисток рефери прозвучит в 22:00 мск.

Сборная Англии: Ирпс, Уильямсон, Брайт, Бронз, Дэйли, Уолш, Стэнуэй, Хемп, Кирби, Мид, Уайт.

Сборная Испании: Паньос, Кармона, Леон, Паредес, Балтье, Гихарро, Бонмати, Кальдентей, Абельейра, Гонсалес, Кардона.

Встречу обслужит бригада судей во главе с француженкой Стефани Фраппар. Её ассистентки — Элоди Коппола и Мануэла Николози (обе – Франция). Резервный рефери – Лина Лехтоваара (Финляндия).

Напомним, Англия вышла с первого места в группе А, набрав девять очков. Испанки заняли вторую строчку в группе В, пропустив вперёд национальную команду Германии.

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