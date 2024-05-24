Алан Ширер составил сборную из лучших игроков сезона в АПЛ

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер составил сборную лучших игроков по итогам сезона АПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В список экс-форварда вошли Джордан Пикфорд («Эвертон»), Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс, Деклан Райс (все – «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Лучшим тренером сезона Ширер выбрал наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Напомним, чемпионом Англии по футболу в сезоне-2023/2024 стал «Манчестер Сити». «Горожане» набрали 91 очко. Они завоевали титул АПЛ в четвёртый раз подряд. Вторым стал «Арсенал». На счету лондонского коллектива 89 очков. На третьей строчке финишировал «Ливерпуль» — мерсисайдцы заработали 82 очка после 38 туров АПЛ.