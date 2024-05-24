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Руководство «Баварии» высоко ценит Венсана Компани за его тренерскую философию

Руководство «Баварии» высоко ценит Венсана Компани за его тренерскую философию
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В «Баварии» высоко ценят Венсана Компани, сообщает Bayern & Germany в соцсети Х (ранее твиттер).

По информации источника, руководители мюнхенского клуба Макс Эберль и Кристоф Фройнд считают, что философия бельгийца, основанная на доминировании, владении мячом и быстром выходе из обороны, идеально подходит «Баварии».

Также 38-летний специалист считается хорошим коммуникатором и тем, кто продвигает молодых футболистов. Отмечается, что «Бавария» заинтересована в том, чтобы команду тренировал молодой специалист с большим потенциалом.

Ранее появилась информация, что Венсан Компани станет главным тренером «Баварии». Мюнхенский клуб достиг принципиальной договорённости с бельгийцем.

Венсан Компани возглавляет «Бёрнли» с 2022 года. Под его руководством команда вылетела, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19-е место по итогам минувшего сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги. Контрактное соглашение Компани с клубом рассчитано до 2028 года.

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