Мостовой: Безбородов нормально отсудил «Спартак», но пенальти за руку был

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил судейство Владислава Безбородова в матче первого тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Спартаком».

«Безбородов нормально отсудил матч, просто были две ошибки, которые можно было повернуть по другой трактовке.



Про гол «Ахмата» в компенсированное время споров-то особо и не было. Вторая жёлтая карточка Рыбусу? Я ещё в перерыве сказал, что тут всё на усмотрение судьи, но по правилам это вторая жёлтая и красная карточка.



Насчёт пенальти я остаюсь при своём мнении, было множество моментов, когда рука на земле и это не пенальти, но в этом моменте рука-то не находилась на земле, когда в неё попал мяч. Куда он мог её деть? Я понимаю, что никуда. Но тут дело в том, что это был прострел и защитник падал, чтобы мяч как-то перехватить, и мяч попадает ему в руку. Для меня это больше пенальти, чем не пенальти. А карточка Шелии – пнул же он Соболева, как Рыбус, и это тоже карточка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.