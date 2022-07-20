Мостовой: Безбородов нормально отсудил «Спартак», но пенальти за руку был

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил судейство Владислава Безбородова в матче первого тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Спартаком».
«Безбородов нормально отсудил матч, просто были две ошибки, которые можно было повернуть по другой трактовке.
Про гол «Ахмата» в компенсированное время споров-то особо и не было. Вторая жёлтая карточка Рыбусу? Я ещё в перерыве сказал, что тут всё на усмотрение судьи, но по правилам это вторая жёлтая и красная карточка.
Насчёт пенальти я остаюсь при своём мнении, было множество моментов, когда рука на земле и это не пенальти, но в этом моменте рука-то не находилась на земле, когда в неё попал мяч. Куда он мог её деть? Я понимаю, что никуда. Но тут дело в том, что это был прострел и защитник падал, чтобы мяч как-то перехватить, и мяч попадает ему в руку. Для меня это больше пенальти, чем не пенальти. А карточка Шелии – пнул же он Соболева, как Рыбус, и это тоже карточка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 20 июля 2022
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