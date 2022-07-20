«Один из лучших в сербской лиге». Глава «Бачки Тополы» — о переходе Баньяца в «Краснодар»

Президент сербского клуба «ТСЦ Бачка Топола» Сабольч Палаги прокомментировал переход полузащитника Михайло Баньяца в «Краснодар». 22-летний футболист подписал с «быками» контракт до июня 2026 года.
«Краснодар» проявил интерес к Баньяцу две недели назад. Сразу после этого между двумя клубами начались интенсивные переговоры. Нам очень понравилась философия «Краснодара». Также в ходе переговоров мы получили положительные впечатления от президента клуба. В конце концов мы очень быстро пришли к соглашению.
Интерес к Баньяцу был огромен в предыдущие несколько лет и особенно возрос сейчас, в это трансферное окно. Речь идёт об одном из лучших игроков Суперлиги Сербии, к которому проявляли интерес «Андерлехт», «Славия Прага», «Динамо Загреб», «Ференцварош».
Для нашего клуба этот трансфер стал самым крупным, но он был ожидаемым. Учитывая, что мы вложили несколько миллионов евро в нашу футбольную академию и стадион, наш клуб растёт день ото дня. Между этими двумя клубами есть много общего. Наш клуб выступает в национальном чемпионате Сербии, как и «Краснодар» в чемпионате России. Мы с нетерпением ждём и дальнейшего сотрудничества с «Краснодаром».
Баньяц был лучшим игроком в нашей команде. Мы очень гордимся им, и нам будет его не хватать. С другой стороны, у нас есть ещё несколько талантливых игроков, членов сборной Сербии, которые в один прекрасный день могли бы пойти по пути Баньяца. Мы желаем ему больших успехов в карьере, как и «Краснодару» в соревнованиях», — цитирует Палаги Sport24.
За российский клуб 22-летний сербский игрок будет выступать под 14-м номером.
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