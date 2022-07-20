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Филимонов: для нынешнего «Спартака» 0:4 от «Зенита» не позор, а реальное положение дел

Филимонов: для нынешнего «Спартака» 0:4 от «Зенита» не позор, а реальное положение дел
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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о разгромном поражении красно-белых в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:4).

«После матча ветеранов «Спартак» сгорел 0:4 в Суперкубке. Позор ли это? Для нынешнего «Спартака» — просто реальное положение дел.

Я изначально говорил: новый тренер — это шило на мыло. Что Руй Витория, что Ваноли, что Абаскаль. Сейчас можно уже даже фамилию не называть: просто «очередной тренер». Я не вижу моментов, которые перевернули бы сознание и заставили команду заиграть в совершенно другой футбол. Не вижу магии», — цитирует Филимонова Sport24.

В первом туре РПЛ сезона-2022/2023 «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1). Москвичи расположились на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата.

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