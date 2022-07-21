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Футболистки сборной Испании разыграли мяч, пока англичанки преклоняли колено. Фото

Футболистки сборной Испании разыграли мяч, пока англичанки преклоняли колено. Фото
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В начале матча 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин между сборными Испании и Англии произошёл курьёзный эпизод.

Испанская нападающая Эстер Гонсалес разыграла мяч со своими партнёршами по национальной команде в тот момент, когда англичанки преклоняли колено. Судья попросила сборную Испании вернуть мяч в центр поля и заново его разыграть.

В данный момент в матче Англия – Испания началось дополнительное время. Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У испанок забила нападающая Эстер Гонсалес, за англичанок отличилась Элла Тун.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар. Ей помогают ассистентки Элоди Коппола и Мануэла Николози (обе – Франция). Резервный рефери – Лина Лехтоваара (Финляндия).

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