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Активист выбежал на поле во время матча женского Евро и попытался приклеить себя к воротам

Активист выбежал на поле во время матча женского Евро и попытался приклеить себя к воротам
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Активист выбежал на поле во время матча 1/4 финала женского чемпионата Европы 2022 года между сборными Англии и Испании.

Фото: Getty Images

Молодой мужчина прорвался на газон в начале второго тайма встречи. В руках у него, вероятно, был клей, которым он намазал руки. Также на нём была футболка с надписью «Just Stop Oil», что можно перевести с английского как «Остановите нефть». Если судить по кадрам, он пытался приклеить себя к каркасу ворот.

Стюарды схватили мужчину и вывели с поля. Из-за этого происшествия матч был прерван на минуту. Отметим, что данный эпизод не был показан по телевидению.

Фото: Getty Images

В данный момент в матче Англия – Испания идёт середина второго тайма. Испанские футболистки ведут со счётом 1:0 благодаря голу нападающей Эстер Гонсалес.

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