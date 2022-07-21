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Сборная Англии обыграла Испанию в дополнительное время и вышла в полуфинал женского ЧЕ

Сборная Англии обыграла Испанию в дополнительное время и вышла в полуфинал женского ЧЕ
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20 июля сборные Англии и Испании сошлись в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин. Встреча прошла на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия) и завершилась победой англичанок со счётом 2:1.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте испанская нападающая Эстер Гонсалес вывела свою команду вперёд. На 84-й минуте счёт сравняла форвард сборной Англии Элла Тун. Основное время встречи завершилось вничью, поэтому команды сыграли дополнительное время.

На 96-й минуте победный мяч записала на свой счёт нападающая сборной Англии Джорджия Стэнуэй.

На матче работала бригада судей во главе с француженкой Стефани Фраппар. Ей помогали Элоди Коппола и Мануэла Николози (обе – Франция). Резервным рефери была Лина Лехтоваара (Финляндия).

В полуфинале турнира национальной команде Англии предстоит сыграть с победителем матча Швеция – Бельгия.

ЧЕ-2022 (ж). 1/4 финала
20 июля 2022, среда. 22:00 МСК
Англия (ж)
Окончен
2 : 1
ДВ
Испания (ж)
0:1 Гонсалес – 54'   1:1 Тун – 84'   2:1 Стэнуэй – 96'
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