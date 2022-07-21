Спортивный директор «Баварии» раскритиковал Левандовского за переход в «Барселону»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переход польского нападающего Роберта Левандовского в «Барселону».

«Насколько я понимаю решение Левандовского? На ноль целых ноль десятых процента. И не только потому, что я, когда был футболистом, отрабатывал свои контракты до конца. Как игрок, я бы прояснил это внутри клуба и выполнил свой контракт», — сказал — приводит слова Салихамиджича AS.

Напомним, контракт Левандовского с «Баварией» был рассчитан до 2023 года, однако, поляк принял решение покинуть клуб до окончания срока действия соглашения.

19 июля «Барселона» объявила о трансфере Левандовского. За польского нападающего «Барселона» заплатила мюнхенцам» € 45 млн, ещё € 5 млн предусмотрены в виде различных бонусов.