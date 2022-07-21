Криштиану Роналду продолжает искать новый клуб, но не вернётся в «Реал»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продолжает искать новый клуб, сообщает Marca.

По данным источника, Роналду ищет команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов. Однако отмечается, что португальский нападающий не вернётся в «Реал». «Королевский клуб» не заинтересован в возвращении Роналду, хотя не прекращает работу на трансферном рынке.

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в «Ювентус», за который играл до 2021 года. В этом же году португальский нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед».

Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.