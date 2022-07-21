Мбаппе вручил футболку «ПСЖ» известному экс-игроку сборной Японии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе встретился с экс-футболистом сборной Японии Хидетоси Накатой и вручил ему клубную футболку с седьмым номером. Соответствующее фото опубликовано в соцсетях парижского клуба.
В настоящее время «ПСЖ» проводит тур по Японии и готовится к новому сезону с помощью товарищеских матчей с клубами из этой страны. 20 июля подопечные Кристофа Галтье со счётом 2:1 обыграли «Кавасаки Фронтале» в Токио – по голу в каждом из таймов оформили соответственно Лионель Месси и Арно Калимуэндо.
Фото: соцсети «ПСЖ»
«Пари Сен-Жермен» является действующим чемпионом Франции. Новый розыгрыш французской Лиги 1 начнётся 5 августа. В матче первого тура чемпионата Франции сезона-2022/2023 «ПСЖ» сыграет с «Клермоном». Игра состоится 6 августа.
45-летний Хидетоси Наката – известный в прошлом футболист ряда клубов Серии А. Он выступал за «Перуджу», «Рому», «Парму», «Болонью» и «Фиорентину», а также английский «Болтон». В составе сборной Японии Наката провёл 77 матчей и забил 11 мячей. На домашнем чемпионате мира 2002 года японцы играли в группе со сборной России и вышли в плей-офф, но в 1/8 финала уступили будущим полуфиналистам туркам.
- 21 июля 2022
-
04:27
-
04:26
-
04:09
-
03:48
-
03:48
-
03:31
-
03:22
-
02:47
-
02:28
-
02:14
-
01:55
-
01:35
-
01:17
-
00:59
-
00:46
-
00:36
-
00:30
-
00:17
-
00:08
-
00:01
- 20 июля 2022
-
23:48
-
23:45
-
23:34
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:33
-
22:17
-
22:12
-
21:56
-
21:40