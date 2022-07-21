Мбаппе вручил футболку «ПСЖ» известному экс-игроку сборной Японии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе встретился с экс-футболистом сборной Японии Хидетоси Накатой и вручил ему клубную футболку с седьмым номером. Соответствующее фото опубликовано в соцсетях парижского клуба.



В настоящее время «ПСЖ» проводит тур по Японии и готовится к новому сезону с помощью товарищеских матчей с клубами из этой страны. 20 июля подопечные Кристофа Галтье со счётом 2:1 обыграли «Кавасаки Фронтале» в Токио – по голу в каждом из таймов оформили соответственно Лионель Месси и Арно Калимуэндо.

Фото: соцсети «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» является действующим чемпионом Франции. Новый розыгрыш французской Лиги 1 начнётся 5 августа. В матче первого тура чемпионата Франции сезона-2022/2023 «ПСЖ» сыграет с «Клермоном». Игра состоится 6 августа.



45-летний Хидетоси Наката – известный в прошлом футболист ряда клубов Серии А. Он выступал за «Перуджу», «Рому», «Парму», «Болонью» и «Фиорентину», а также английский «Болтон». В составе сборной Японии Наката провёл 77 матчей и забил 11 мячей. На домашнем чемпионате мира 2002 года японцы играли в группе со сборной России и вышли в плей-офф, но в 1/8 финала уступили будущим полуфиналистам туркам.