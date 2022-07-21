«Челси» упустил победу на последних минутах матча с «Шарлотт»

В Шарлотте (США) на стадионе «Банк оф Америка» в ночь на четверг, 21 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встречались команда из МЛС и клуб английской Премьер-лиги – «Шарлотт» и «Челси». Матч завершился ничейным результатом. Команды сыграли со счётом 1:1.



Счёт в матче был открыт только на 30-й минуте – отличился американский полузащитник лондонцев Кристиан Пулишич. За командой из Англии было преимущество на протяжении всего матча, но на 90+2-й минуте мексиканский форвард команды хозяев Даниэль Росс установил на табло ничейный результат, который и сохранился до конца матча.



Это был второй товарищеский матч «Челси» в рамках предсезонной подготовки.



Ранее в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Эллиджиант» в ночь на воскресенье, 17 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встречались клуб английской Премьер-лиги и команда из чемпионата Мексики – «Челси» и «Америка». Матч завершился победой номинальных хозяев поля со счётом 2:1.