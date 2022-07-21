Ван Дейк высказался об игре новичка «Ливерпуля» Даривна Нуньеса

Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк похвально высказался о новичке команды Дарвине Нуньесе.



«Он очень талантливый нападающий. Помню, что в гостевом матче он пытался больше играть с Ибой (Конате, прим. «Чемпионата») чем со мной.

Он хорошо с этим справился. Доставил много проблем нам как команде. Дарвин очень быстрый и сильный.



Клуб отреагировал на уход Садио тем, что пригласил Дарвина. Надеюсь, у него будет фантастическая карьера в «Ливерпуле», — приводит слова Вирджила Metro.co.uk.

В минувшем сезоне-2021/2022 Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах за португальскую «Бенфику». Уругвайский форвард выступал за клуб с сентября 2020 года. В октябре 2019 года Нуньес дебютировал за сборную Уругвая, в составе которой в 11 матчах забил два гола. 14 июня было объявлено о трансфере в английский «Ливерпуль».