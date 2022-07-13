Джон Терри: ван Дейка пока нельзя считать выдающимся защитником

Бывший капитан сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри поделился мнением о защитнике «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке.
«Я всегда говорю, что для того, чтобы считаться самым лучшим, ключевое значение имеет долговечность. Он играл на высоком уровне в течение последних трёх-четырёх лет, но его пока нельзя считать выдающимся защитником. Чтобы быть лучшим, нужно отлично выступать на протяжении 10–15 лет», — приводит слова Терри Sport Bible.
Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Защитник провёл за «красных» 181 матч и отметился 16 голами и 11 результативными передачами. Всего за карьеру ван Дейк принял участие в 445 встречах, в которых забил 46 голов и отдал 23 результативные передачи.
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