Дубль Де Брёйне в видеообзоре товарищеского матча «Манчестер Сити» — «Америка»

В Хьюстоне (США) на стадионе «NRG-стэдиум» в ночь на четверг, 21 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встречались клуб английской Премьер-лиги и команда из чемпионата Мексики – «Манчестер Сити» и «Америка». Матч завершился победой номинальных хозяев поля со счётом 2:1.
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Счёт в матче был открыт на 30-й минуте – отличился бельгийский полузащитник английской команды Кевин Де Брёйне. Спустя 13 минут ответным голом отметился мексиканский форвард Энри Мартин, тем самым сравняв счёт в матче. Голевой пас ему отдал Алекс Сендехас.
На 45+1-й минуте Де Брёйне вновь вывел хозяев вперёд. Голевую ему отдал алжирец Рияд Марез. Во втором тайме голов забито не было.
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