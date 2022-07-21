Гайич: мне сказали, что в ЦСКА уже есть Гайч – удивился: «Какой ещё Гайч? Кто это?»

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о том, как он воспринял новость о наличии нападающего Адольфо Гайча в составе московского клуба.



«Я никогда не слышал фамилию Гайч — ни в Европе, ни в мире! Когда я приехал в Москву, мне сказали, что на футболке должно быть моё имя или буква «М», потому что в команде уже есть Гайч. Я очень удивился, подумал: «Какой ещё Гайч? Кто это? Может быть, это кто-то из Сербии? Тогда как я его не знаю?» Оказалось, что Адольфо – аргентинец. Наши с ним фамилии одинаково звучат, но когда их пишут на русском языке, они всё-таки выглядят по-разному – у меня есть буква «И». Но всё окей, я не против, ха-ха», — сказал Гайич в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Валентине Сивкович.