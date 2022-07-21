Гайич: мне сказали, что в ЦСКА уже есть Гайч – удивился: «Какой ещё Гайч? Кто это?»
Поделиться
Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о том, как он воспринял новость о наличии нападающего Адольфо Гайча в составе московского клуба.
«Я никогда не слышал фамилию Гайч — ни в Европе, ни в мире! Когда я приехал в Москву, мне сказали, что на футболке должно быть моё имя или буква «М», потому что в команде уже есть Гайч. Я очень удивился, подумал: «Какой ещё Гайч? Кто это? Может быть, это кто-то из Сербии? Тогда как я его не знаю?» Оказалось, что Адольфо – аргентинец. Наши с ним фамилии одинаково звучат, но когда их пишут на русском языке, они всё-таки выглядят по-разному – у меня есть буква «И». Но всё окей, я не против, ха-ха», — сказал Гайич в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Валентине Сивкович.
Комментарии
- 21 июля 2022
-
15:11
-
14:54
-
14:45
-
14:41
-
14:24
-
14:18
-
14:17
-
14:00
-
13:57
-
13:45
-
13:30
-
13:22
-
13:16
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
12:59
-
12:58
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:24
-
12:11
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:29
-
11:29
-
11:27
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:08
-
11:06
Партнерский контент