Самир Ханданович: возвращение Лукаку не удивило меня. Я видел, каково ему было в «Челси»

Вратарь «Интера» Самир Ханданович поделился мнением о возвращении нападающего Ромелу Лукаку в миланский клуб.

«Возвращение Лукаку не удивило меня, потому что я видел, каково ему было в «Челси», я слышал его знаменитое интервью, в котором чувствовались меланхолия и ностальгия. Всегда нужно знать, в какую раздевалку ты попадаешь, и Ромелу знал, что в нашей раздевалке царит здоровая, весёлая и позитивная атмосфера.

В жизни часто вначале выбираешь экономическую выгоду, но потом благополучие всегда берёт верх. Если ты был счастлив в каком-либо месте, то это нормально, что ты хочешь вернуться обратно. Я ничего ему не сказал, в этом не было необходимости», — приводит слова Хандановича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Лукаку перешёл в «Интер» из «Челси» на правах аренды. Бельгиец стал игроком «Челси» летом 2021 года, а до этого выступал как раз за миланскую команду. В прошлом сезоне Лукаку принял участие в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт бельгийца с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.