Самир Ханданович: возвращение Лукаку не удивило меня. Я видел, каково ему было в «Челси»

Вратарь «Интера» Самир Ханданович поделился мнением о возвращении нападающего Ромелу Лукаку в миланский клуб.
«Возвращение Лукаку не удивило меня, потому что я видел, каково ему было в «Челси», я слышал его знаменитое интервью, в котором чувствовались меланхолия и ностальгия. Всегда нужно знать, в какую раздевалку ты попадаешь, и Ромелу знал, что в нашей раздевалке царит здоровая, весёлая и позитивная атмосфера.
В жизни часто вначале выбираешь экономическую выгоду, но потом благополучие всегда берёт верх. Если ты был счастлив в каком-либо месте, то это нормально, что ты хочешь вернуться обратно. Я ничего ему не сказал, в этом не было необходимости», — приводит слова Хандановича La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Лукаку перешёл в «Интер» из «Челси» на правах аренды. Бельгиец стал игроком «Челси» летом 2021 года, а до этого выступал как раз за миланскую команду. В прошлом сезоне Лукаку принял участие в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт бельгийца с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- 21 июля 2022
-
15:11
-
14:54
-
14:45
-
14:41
-
14:24
-
14:18
-
14:17
-
14:00
-
13:57
-
13:45
-
13:30
-
13:22
-
13:16
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
12:59
-
12:58
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:24
-
12:11
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:29
-
11:29
-
11:27
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:08
-
11:06