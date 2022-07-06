«Интер» использовал сонет Шекспира в презентации Лукаку

Пресс-служба «Интера» представила Ромелу Лукаку, использовав в презентации слова из 109 сонета Уильяма Шекспира.
«Не говори мне, что я сердцем лжив,
Пусть чувство я отлучкой остудил…
Ты мой цветок, мой дом!», — гласят первые строчки сонета на официальном сайте «нерадзурри“.
«Спасибо Уильяму Шекспиру за слова. Ох, Ромелу, Ромелу, ты дома», — написано сразу после текста.
Напомним, Лукаку стал игроком «Челси» летом 2021 года, а до этого выступал как раз за миланскую команду. В прошлом сезоне бельгийский форвард принял участие в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Лукаку с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Лондонцы заплатили за переход нападающего € 115 млн. Ранее сообщалось, что за годичную аренду Ромелу итальянцам придётся отдать € 8 млн.
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