«Интер» использовал сонет Шекспира в презентации Лукаку

Пресс-служба «Интера» представила Ромелу Лукаку, использовав в презентации слова из 109 сонета Уильяма Шекспира.



«Не говори мне, что я сердцем лжив,



Пусть чувство я отлучкой остудил…



Ты мой цветок, мой дом!», — гласят первые строчки сонета на официальном сайте «нерадзурри“.

«Спасибо Уильяму Шекспиру за слова. Ох, Ромелу, Ромелу, ты дома», — написано сразу после текста.

Напомним, Лукаку стал игроком «Челси» летом 2021 года, а до этого выступал как раз за миланскую команду. В прошлом сезоне бельгийский форвард принял участие в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Лукаку с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.



Лондонцы заплатили за переход нападающего € 115 млн. Ранее сообщалось, что за годичную аренду Ромелу итальянцам придётся отдать € 8 млн.